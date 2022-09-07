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Гарсия стала третьей француженкой в Открытой эре, пробившейся в полуфинал US Open

Гарсия стала третьей француженкой в Открытой эре, пробившейся в полуфинал US Open
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17-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия отметилась рядом статистических достижений в связи с выходом в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

Напомним, что в четвертьфинале последнего «Шлема» в сезоне 28-летняя спортсменка переиграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:4.

Победа над американской теннисисткой позволила Гарсии продлить свою беспроигрышную серию до 13 матчей, которая началась ещё 16 августа на турнире WTA-1000 в Цинциннати во встрече с Петрой Мартич, сообщает WTA Insider.

На пути к полуфиналу на US Open – 2022 француженка отдала лишь 27 геймов соперницам, став лишь третьей представительницей своей страны в Открытой эре после Амели Моресмо и Мэри Пирс, вышедшей в эту стадию на американском «Шлеме».

За выход в финал Каролин Гарсия сразится с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

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