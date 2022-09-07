Гауфф высказалась после поражения от Гарсии в четвертьфинале US Open

12-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США.

«Я считаю, что сегодня она показала невероятный уровень. Я знала, что это будет здорово – приехать на этот турнир. Я чувствовала, что играла не на том уровне, который позволил бы мне одержать сегодня победу.

В целом я очень горжусь собой на этом турнире. Но я жажду большего. Так что всё может быть в следующем году», — цитирует Гауфф WTA Insider в своём «твиттере».

Напомним, что сегодня, 7 сентября, 28-летняя Гарсия оказалась сильнее своей американской соперницы со счётом 6:3, 6:4, став третьей француженкой в Открытой эре, пробившейся в полуфинальную стадию US Open.