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Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
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26-летний российский теннисист Карен Хачанов (31-й номер рейтинга), обыгравший в 1/4 финала US Open австралийца Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), установил собственный рекорд.

Для российского теннисиста это первый выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее на Открытом чемпионате США он не проходил дальше третьего круга, на Australian Open его лучший результат – также третий круг (2019–2022), на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2019), на Уимблдоне — четвертьфинал (2021).

В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).

Напомним, в матче с Кирьосом у Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%). У его оппонента — 31 одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).

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