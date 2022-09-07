Карен Хачанов высказался о предстоящем полуфинале с Каспером Руудом на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что думает о полуфинальном матче Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.
По словам Хачанова, он намерен одержать победу и выйти в финал.
«Хотелось бы победить. Чем дальше проходишь по сетке, тем выше ожидания. Я впервые вышел в полуфинал, это шаг вперёд. Мне нечего терять», — сказал Карен сразу после победы над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале.
Напомним, Рууд, который ранее в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини, также впервые вышел в полуфинал US Open. При этом в его активе есть выход в финал «Ролан Гаррос» в 2022 году.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 7 сентября 2022
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:53
-
08:36
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:08
-
08:04
-
08:01
-
07:57
-
07:47
-
07:35
-
07:29
-
07:17
-
06:23
-
06:02
-
04:28
-
00:55
-
00:38
-
00:01
-
00:00
- 6 сентября 2022
-
23:55
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:50
-
21:14
-
20:36
-
19:45