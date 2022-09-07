Карен Хачанов высказался о предстоящем полуфинале с Каспером Руудом на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что думает о полуфинальном матче Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

По словам Хачанова, он намерен одержать победу и выйти в финал.

«Хотелось бы победить. Чем дальше проходишь по сетке, тем выше ожидания. Я впервые вышел в полуфинал, это шаг вперёд. Мне нечего терять», — сказал Карен сразу после победы над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале.

Напомним, Рууд, который ранее в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини, также впервые вышел в полуфинал US Open. При этом в его активе есть выход в финал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

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