Кирьос вернётся в двадцатку лучших теннисистов планеты после US Open — 2022

Австралиец Ник Кирьос гарантированно вернётся минимум на 19-ю строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

Это стало возможным благодаря выходу австралийца в 1/4 финала US Open – 2022. На этой стадии турнира Ник уступил россиянину Карену Хачанову со счётом 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 4:6.

Кириос начинал турнир в статусе 25-й ракетки мира с 1430 очками в своём активе. Несмотря на поражение в четвертьфинальной стадии американского мэйджора, Ник уже заработал 350 очков в лайв-рейтинге ATP и занимает 19-ю позицию в списке лучших теннисистов планеты вслед за Хачановым.

Наивысшей позицией для австралийца в рейтинге ATP является 13-я строчка, на которой он находился в 2016 году.