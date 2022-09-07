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Карен Хачанов прокомментировал ломание ракеток Кирьосом после матча

Карен Хачанов прокомментировал ломание ракеток Кирьосом после матча
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал инцидент с ломанием ракеток австралийцем Ником Кирьосом после их матча в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США.

«Я думаю, что ему больно проигрывать, да и мне было бы так же, если бы я проиграл этот матч. Никогда не бывает легко проиграть пять сетов, потому что вы делаете всё возможное на протяжении всего матча, и поэтому трудно принять поражение. Честно говоря, я не смотрел на него после того, как мы пожали друг другу руки. Только видел, как ракетки летели. Но я чувствую его боль, да», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

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