«Чувствую себя дерьмово». Ник Кирьос — после поражения от Карена Хачанова в 1/4 US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США, ответил на вопрос, правда ли, что такие поражения воспринимаются ещё болезненнее на фоне предыдущих успехов. Так, на Уимблдоне 2022 года Кирьос дошёл до финала, а на US Open смог обыграть первую ракетку мира Даниила Медведева.

«Да. Да, так и есть. Честно говоря, чувствую себя дерьмово. У меня чувство, что я подвёл очень многих людей.

Эти четыре турнира [«Большого шлема»] — единственные, которые имеют значение. Теперь надо начинать всё заново. Надо подождать до Australian Open.

Это опустошает, рвёт сердце. Не только мне, но и всем, кто хочет, чтобы я победил», — сказал Ник на пресс-конференции.

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