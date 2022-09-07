Карен Хачанов: спокойной ночи, Нью-Йорк. Ну или доброе утро

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новую запись в своих социальных сетях, после того как в пяти сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч в Нью-Йорке закончился ночью по местному времени; разница с Москвой составляет семь часов.

«Спокойной ночи, Нью-Йорк. Ну или доброе утро», — написал Хачанов, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива карена хачанова

В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

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