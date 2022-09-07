Веснина объяснила, за счёт чего Хачанов обыграл Кирьоса в четвертьфинале US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила, за счёт чего российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Я ожидала победы Карена. У меня было ощущение, что Карен может обыграть Кирьоса. Во-первых, у Карена такая же мощная подача, как и у Ника, — ничем не уступает. Тут уже больше идёт игра на количество невынужденных ошибок, на активно выигранные очки. Карен просто великолепно провёл пятый сет: он играл в зрелый и опытный теннис.



Кирьос играет в немного рваном ритме, он старается соперника немного расшатать. У него укороченные удары чередуются с сильными и мощными — он старается сбить соперника с ритма. Карен был более стабилен и более ровно проводил матч. У него был виден план игры, и он по нему действовал», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.