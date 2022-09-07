Гарсия рассказала, как в юности справлялась с давлением, вспомнив поединок с Шараповой

17-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о пути своего становления из подающей надежды теннисистки до топ-10 рейтинга WTA.
«Трудно ли было соответствовать ожиданиям, которые предсказывали СМИ? Это определённо был вызов. В 2011 году после матча с Шараповой было много давления, которое шло фактически из ниоткуда. Когда мне было 17 лет, я была в топ-150 рейтинга. Моя игра не была готова. Я не могла хорошо играть на высоком уровне. Через несколько недель я вернулась, пытаясь играть на том же уровне, но это было для меня невозможно. Было тяжело, потому что люди многого ждали. Я не была готова к такому. Мне потребовалось некоторое время, чтобы шаг за шагом добраться до вершины», — сказала Гарсия на пресс-конференции.
Каролин Гарсия встречалась с российской теннисисткой Марией Шараповой в 2011 году в рамках второго круга «Ролан Гаррос». Россиянка одержала победу со счётом 3:6, 6:4, 6:0. С тех пор теннисистки встречались четыре раза, обыграв друг друга по два раза.
- 7 сентября 2022
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