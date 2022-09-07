Ник Кирьос: практически все турниры, кроме «Шлемов», являются пустой тратой времени

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, закончен ли для него сезон-2022.

«Честно говоря, меня вообще не интересуют другие турниры. Добившись успеха на турнирах «Большого шлема», я чувствую, что ни один другой турнир по-настоящему не имеет значения.

Ты то становишься лучше, то хуже, но это всё уже не имеет значения на «Шлеме». Там вы либо выигрываете, либо проигрываете. Людям на самом деле всё равно, стал ли ты лучше, проиграл ли в пяти сетах или сыграл один из лучших матчей на турнире. Ты проиграл, так что…

Люди помнят тебя на турнире «Большого шлема» независимо от того, проигрываешь ты или выигрываешь. Думаю, практически все остальные турниры в течение сезона на самом деле являются пустой тратой времени. Ты просто должен проявить себя на ТБШ. Это то, о чём запомнят», — сказал Кирьос после поражения от Карена Хачанова в четвертьфинале US Open – 2022.