Эмма Радукану решила продолжить работу с Турсуновым, несмотря на вылет в 1-м круге US Open

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану решила не разрывать сотрудничество с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым, несмотря на то что проиграла в первом круге US Open 2022 года. Об этом сообщает британское издание The Independent. Радукану и Турсунов сотрудничают с Уимблдона 2022 года.

Напомним, Радукану, которая не смогла защитить 2000 очков за титул на US Open 2021 года, по окончании турнира 2022 года опустится в конец первой сотни рейтинга WTA. Она проиграла француженке Ализе Корне в первом круге. За последний год спортсменка сменила сразу нескольких тренеров.

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