Пауло Дибала двумя словами отреагировал на пост Алькараса о невероятном 1/4 US Open

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала оставил комментарий под постом четвёртой ракетки мира, 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
В четвертьфинале US Open Алькарас отыграл матчбол и в пяти сетах обыграл итальянца Янника Синнера. Матч продлился более пяти часов и стал самым поздним в истории US Open. Карлос написал: «Что я могу сказать? Полуфинал US Open! Невероятная битва, Янник! Ты действительно заставил меня стать лучше, и я уверен, что в будущем у нас будет ещё много матчей!»
«Вперёд, брат!» — написал Дибала в комментариях к посту Алькараса.
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале россиянин Карен Хачанов сразится с норвежцем Каспером Руудом.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
- 8 сентября 2022
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