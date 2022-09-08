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Иан Райт — о разочаровывающих вещах: Навратилова, критикующая сестёр Уильямс за их тела

Иан Райт — о разочаровывающих вещах: Навратилова, критикующая сестёр Уильямс за их тела
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Бывший футболист, легенда лондонского Арсенала Иан Райт рассказал, что его разочаровывает критика бывшей американской теннисистки Мартины Навратиловой в сторону Серены и Винус Уильямс из-за их тел.

«Одна из самых разочаровывающих вещей, которые я слышал, — это как Мартина Навратилова, которую я действительно обожал, когда был молод, критикует Серену и Винус за их формы, их тела и за то, что они какие-то мужественные.

Винус была той, которая буквально ворвалась в игру, вы не можете это забывать… Бусины в ее волосах… Потом мы узнали, что у неё есть сестра, которая придёт и… Они начинали играть на теннисных кортах в Комптоне с торговцами наркотиками и остальными»,— приводит слова Райта Sportskeeda.

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