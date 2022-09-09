Агент Федерера отреагировал на слухи о возможном снятии Роджера с Кубка Лэйвера
Поделиться
Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, прокомментировал появившуюся в швейцарских СМИ информацию, что спортсмен может пропустить Кубок Лэйвера в Лондоне в конце сентября. Изначально планировалось, что Федерер, который не играл больше года, вернётся на корт на этом турнире, после чего сыграет на домашнем для себя турнире в Базеле в октябре.
«Федерер тренируется уже несколько недель. Он испытывает некоторую боль, но продолжает стараться. Он тренируется уже несколько недель и хочет начать в Лондоне и Базеле. Посмотрим на Кубке Лэйвера, выдержит ли его колено», — приводит слова Годсика Blick.
Новость по темеШвейцарские СМИ заподозрили, что Федерер пропустит Кубок Лэйвера. Он не играл больше года
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
13:40
-
12:38
-
12:35
-
12:31
-
12:14
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:29
-
10:39
-
10:10
-
10:01
-
09:47
-
09:11
-
09:10
-
09:07
-
09:00
-
08:58
-
08:00
-
07:59
-
07:36
-
07:17
-
07:13
-
06:29
-
06:28
-
06:13
-
06:04
-
03:26
- 8 сентября 2022
-
23:03
-
21:45
-
21:24
-
21:10
-
20:35
-
20:13
-
19:25
Партнерский контент