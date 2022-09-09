Хачанов и Рууд выдали один из самых длинных розыгрышей в истории US Open

Российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) и норвежский игрок Каспер Рууд в эти минуты встречаются в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум». Рууд ведёт со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

На тай-брейке первого сета при счёте 6:5 в пользу норвежца Хачанов и Рууд провели самый длинный розыгрыш US Open-2022. Теннисисты обменивались ударами 1 минуту 19 секунд. Рууд сделал перевод по линии и выиграл розыгрыш, взяв первую партию. Суммарное количество ударов составило 55.

Карен Хачанов и Каспер Рууд уже встречались друг с другом. На турнире в Риме норвежец одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Россиянин ранее никогда не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», в то время как Рууд участвовал в финале Открытого чемпионата Франции, где в трёх сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.