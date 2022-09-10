Алькарас стал самым молодым финалистом US Open — 2022 за последние 32 года
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Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас установил новое достижение благодаря победе в полуфинале Открытого чемпионата США над американцем Фрэнсисом Тиафо.
Напомним, в матче 1/2 финала последнего мэйджора в сезоне испанец одолел своего оппонента со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.
Таким образом, 19-летний Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в финал Открытого чемпионата США, с 1990 года. Тогда это достижение покорилось Питу Сампрасу, сообщает официальный аккаунт ITF в своём «твиттере».
В финале US Open – 2022 Алькарас встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом, который ранее переиграл россиянина Карена Хачанова – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2.
Новость по темеАлькарас провёл чуть более 20 часов на пути к финалу US Open
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