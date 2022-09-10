Алькарас провёл чуть более 20 часов на пути к финалу US Open
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-я ракетка мира) и испанский игрок Карлос Алькарас Гарфия (4--я ракетка мира) встречались в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч проходил на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и закончился победой Алькараса со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.
Испанец на данный момент уже провёл за весь американский мейджор чуть более 20 часов. Об этом сообщает журналист Крис Оддо. Самым продолжительным матчем Карлоса на US Open – 2022 был поединок с итальянцем Янником Синнером. Встреча длилась 5 часов 18 минут.
Соперник Алькараса по финалу Открытого чемпионата США, норвежец Каспер Рууд, провёд суммарно на корте 18 часов 27 минут на пути к решающему матчу на турнире.
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