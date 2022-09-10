Кафельников ответил, достойны ли Рууд и Алькарас сместить Медведева с первой строчки ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от мужского финала US Open – 2022, где сойдутся норвежец Каспер Рууд (5) и испанец Карлос Алькарас (3). Матч начнётся 11 сентября в 23:00 мск.
«Думаю, что по результатам Алькарас и Рууд, естественно, достойны звания первой ракетки мира. Иначе и быть не может. Что Рууд заслужил своими результатами быть на вершине, что Алькарас. Финал, который будет в воскресенье, — это два в одном. Они разыграют титул, первый для каждого на турнире «Большого шлема» и, соответственно, звание первой ракетки мира. Будет очень интересно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Рууд и Алькарас разыграют первое место в рейтинге ATP, которое потерял чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.
- 10 сентября 2022
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