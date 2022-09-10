Чесноков — о вылете Хачанова в полуфинале US Open: Рууд в четвёртом сете вцепился в Карена

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Карена Хачанова в полуфинале US Open – 2022 с норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

«Хачанов в полуфинале — это большой успех. Карен сделал это впервые. В этом году у Рууда лучший сезон за карьеру. В финале решится, кто будет первой ракеткой.

В первом сете было много невынужденных ошибок у обоих теннисистов. В третьем сете каждый брал свою подачу очень уверенно. При счёте 6:5 в пользу Карена Рууд подарил гейм Хачанову. Проиграв третий сет, Рууд вцепился в Хачанова так, что норвежца невозможно было пробить. Рууд доставал всё и перестал ошибаться.

Карен молодец, что боролся до конца. Наверное, не было той свежести. До Рууда было два пятисетовых матча. Возможно, из-за этого Карен ошибался больше, чем обычно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.