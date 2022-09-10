Онс Жабер — о том, почему является фанаткой Роддика: он красивый. Только не говорите мужу

Пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала, почему является фанаткой чемпиона US Open – 2003, бывшей первой ракетки мира американца Энди Роддика.

«Он красивый, тоже (смеётся). Я должна была это сказать. Только не передавайте мои слова мужу.

Я думаю, что мы похожи как личности. Я всегда хотела быть таким же весёлым игроком, как он. Я не умею пародировать людей, но у него это получается очень хорошо. Кроме того, впечатляет его подача. Всегда хотела подавать так же. Его харизма на корте завораживает.

Не знаю… Помню, был финал Уимблдона, где Энди играл с Федерером. Все болели за Роджера, а я такая: «Энди, давай, давай». Мне просто нравится он как человек и то, как он играл», — сказала Жабер на пресс-конференции после выхода в финал US Open – 2022.