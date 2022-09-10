«Праздновать неуместно». Солсбери — о титуле на US Open в паре на фоне смерти Елизаветы II

Первая ракетка мира в парном разряде британский теннисист Джо Солсбери рассказал, как воспринял победу на US Open – 2022 на фоне новости о кончине королевы Великобритании Елизаветы II.
В решающем матче Солсбери вместе с Радживом Рамом (1) обыграли вторых сеяных Весли Колхофа (Нидерланды) и Нила Скупски (Великобритания) со счётом 7:6 (7:4), 7:5 и защитили титул 2021 года. На игру теннисисты вышли с чёрными повязками на руках.
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат US Open (ITF)
«Мы чувствовали, что просто должны были продемонстрировать уважение и признать ситуацию, потому что это важный момент в нашей истории. Было бы просто неуместно проявлять чрезмерные эмоции при праздновании или, по крайней мере, чересчур демонстрировать радость, потому что весь мир сейчас в трауре, это очень печальное время.
Конечно, мы довольны достигнутым результатом, но да, в то же время нам грустно», — приводит слова Солсбери Eurosport.uk.
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