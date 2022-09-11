Свёнтек обыграла Жабер и стала победительницей US Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Свёнтек сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Жабер, 4 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Таким образом, Свёнтек впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.
Счёт в личных противостояниях между Свёнтек и Жабер стал 3-2 в пользу польской теннисистки.
За победу в финале Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.
US Open (ж). Финал
10 сентября 2022, суббота. 23:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 5
5
Онс Жабер
О. Жабер
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