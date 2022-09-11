Видеообзор победы россиянки Шнайдер и чешки Гавличковой в финале юниорского US Open

18-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла Открытый чемпионат США – 2022 среди юниоров в парном разряде. В финале она вместе с партнёршей из Чехии Люси Гавличковой одержала победу над немецкой парой Каролиной Кюль – Элла Зайдель в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми яркими моментами матча Гавличкова/Шнайдер – Кюль/Зайдель:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвертьфинале US Open Шнайдер и Гавличкова одержали победу над словенкой Элой-Налой Милич и полькой Мальвиной Ровинской – 6:1, 6:1, а в полуфинальной встрече российско-чешский дуэт выиграл у американки Лив Ховд и австралийки Тайлы Престон со счётом 6:1, 7:6.

Отметим, что Диана уступила своей напарнице (4:6, 4:6) в полуфинале одиночного турнира. Гавличкова в финале проиграла филиппинке Александре Эале со счётом 2:6, 4:6.