«Рада, что не наличными». Ига Свёнтек пошутила о чеке в $ 2,6 млн за победу на US Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек пошутила на церемонии награждения на US Open – 2022, где она завоевала титул.
21-летней Свёнтек вручили чек на $ 2,6 млн. «Я очень рада, что не наличными», — оставила забавный комментарий Ига.
Напомним, в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Тунис Онс Жабер (5). Полька стала первой теннисисткой с 2016 года, которой удалось выиграть больше одного турнира «Большого шлема» в сезоне, ранее она стала чемпионкой «Ролан Гаррос».
Ига выиграла свой десятый финал подряд. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA. В нынешнем сезоне польской теннисистке удалось завоевать семь титулов.
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