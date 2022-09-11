«Никогда не видел более быстрого игрока. Он умеет всё». Виландер — об Алькарасе

Шведский теннисист и 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал о преимуществах испанца Карлоса Алькараса.

«Я никогда не видел такого быстрого игрока – особенно когда он делает первые два шага. И он физически сильный, поэтому добегает до мяча, сохраняя равновесие. У Карлоса очень умелые руки, поэтому он быстро добегает до мяча и может быстро совершить то или иное действие.



Алькарас — творческий теннисист, который очень силён и с форхенда, и с бэкхенда. Он умеет пробивать справа особой хваткой, держа ракетку прямо. Мало кто так умеет. Карлос может всё во всех аспектах. Не знаю, как ему всё это удаётся с точки зрения психологии. Алькарасу 19 лет, а он способен всё это делать, это невероятно», — приводит слова Виландера Eurosport.