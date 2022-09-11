Крейчикова и Синякова собрали «Карьерный шлем» в парном разряде после победы на US Open

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в трёх сетах переиграли американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд со счётом 3:6, 7:5, 6:1 в финале парного разряда Открытого чемпионата США и завоевали титул турнира. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. По ходу матча Крейчикова и Синякова уступали 3:6 и 1:4, но смогли перехватить инициативу.

Ранее чешки никогда не выигрывали US Open, но побеждали на всех остальных мэйджорах, поэтому победа на Открытом чемпионате США позволила теннисисткам собрать «Карьерный шлем». Теперь Крейчикова и Синякова становились чемпионками на всех турнирах «Большого шлема».

Титулы дуэта Крейчикова/Синякова на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open — 2022;

«Ролан Гаррос» — 2018, 2021;

Уимблдон — 2018, 2022;

US Open — 2022.