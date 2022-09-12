Гарбинье Мугуруса показала фото с Карлосом Алькарасом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, где она стоит рядом с 19-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который в ночь с 11 на 12 сентября мск выиграл Открытый чемпионат США в мужском одиночном разряде.

Фото: из личного архива гарбинье мугурусы

За победу в финале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас получит $ 2,6 млн призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Что касается Каспера Рууда, то он получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых. Алькарас впервые станет первой ракеткой мира, Рууд поднимется на второе место в рейтинге ATP — также впервые в карьере.

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