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Шамиль Тарпищев высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open — 2022

Шамиль Тарпищев высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open — 2022
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США. В финале он в четырёх сетах победил 23-летнего норвежца Каспера Рууда и стал первой ракеткой мира.

«Алькарас — быстропрогрессирующий молодой теннисист. Реально играет очень качественно: всё умеет и очень быстрый. Он заслуженно победил за счёт большего разнообразия и цепкости в игре. У него хорошее будущее.

Эта победа неслучайна: он выигрывал Майами в этом году, на многих турнирах был в полуфиналах и финалах. Заслуженно забрал очень много очков. О нём на сегодня можно сказать только много хорошего. У него хорошая физическая готовность, концентрация внимания и воля. Он успел восстановиться, несмотря на тяжёлые матчи», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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