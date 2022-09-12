Сэр Энди Маррей рассказал, как воспринял смерть королевы Елизаветы II

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о кончине королевы Елизаветы II.
Завтра, 13 сентября, в Великобритании стартует групповой этап финального турнира Кубка Дэвиса. Всё матчи будут начинаться с минуты молчания. Помимо Маррея, в состав сборной Великобритании вошли: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Джо Солсбери и Нил Скупски. Британцы сыграют в группе D, куда также попали представители Казахстана, США и Нидерландов.
«Очевидно, что эта неделя стала очень печальной для нас из-за новостей о смерти королевы. Но я думаю, что у каждого из нас будет шанс показать, как много она значила для всех. У неё была потрясающая жизнь, в эти несколько дней, когда сборная Великобритании будет соревноваться, у нас появится шанс отметить всё, что она сделала.
Мне очень повезло, что я сыграл на её глазах на Уимблдоне, её визит – приятное воспоминание для меня», — приводит слова Маррея Sky Sports.
Отметим, что в 2019 году Маррею был присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз, который ныне стал королём Карлом III.
- 12 сентября 2022
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