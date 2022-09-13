Карлос Алькарас отправился на матчи Кубка Дэвиса в Валенсию

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальной сети. Он рассказал, что вылетает в Валенсию (Испания) на матчи Кубка Дэвиса.

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

«Увидимся в следующем году, Нью-Йорк! Готов защищать футболку сборной Испании в Валенсии! Поехали!» — подписал фотографию Карлос Алькарас в «Твиттере».

В группе B Кубка Дэвиса — 2022 сборная Испании сыграет с Южной Кореей, Канадой и Сербией. Ранее лидер сербской команды Новак Джокович объявил о своём решении пропустить групповой этап турнира.

Карлос Алькарас Гарфия стал победителем Открытого чемпионата США — 2022. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.