Карлос Алькарас отправился на матчи Кубка Дэвиса в Валенсию
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Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальной сети. Он рассказал, что вылетает в Валенсию (Испания) на матчи Кубка Дэвиса.
Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса
«Увидимся в следующем году, Нью-Йорк! Готов защищать футболку сборной Испании в Валенсии! Поехали!» — подписал фотографию Карлос Алькарас в «Твиттере».
В группе B Кубка Дэвиса — 2022 сборная Испании сыграет с Южной Кореей, Канадой и Сербией. Ранее лидер сербской команды Новак Джокович объявил о своём решении пропустить групповой этап турнира.
Карлос Алькарас Гарфия стал победителем Открытого чемпионата США — 2022. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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