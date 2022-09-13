Радукану — о победе над Ястремской: никто не хочет побеждать из-за отказа соперника

Британская теннисистка Эмма Радукану (83-е место в рейтинге) прокомментировала победу в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Она прошла во второй круг после отказа соперницы, украинки Даяны Ястремской, во втором сете.

«Никто не хочет побеждать из-за отказа соперника. Даяна — чрезвычайно свирепый конкурент. Так что я знала, что это будет тяжёлый матч.

Очень довольна тем, как я набирала очки и боролась на протяжении всего матча. Так что я рада выйти в следующий раунд», — приводит слова Эммы Радукану Eurosport.

Во втором круге Радукану встретится с победительницей пары Элизабет Мандлик (Америка) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Турнир проходит с 12 по 19 сентября. Призовой фонд его составил € 203 024. Действующей победительницей турнира является итальянка Ясмине Паолини.