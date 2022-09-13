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Томлянович покинула турнир в Словении, проиграв в первом круге румынке Богдан

Томлянович покинула турнир в Словении, проиграв в первом круге румынке Богдан
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович (34-е место в рейтинге) проиграла румынке Ане Богдан (65-е место в рейтинге) в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Матч закончился победой румынской теннисистки со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Встреча на стадионе «Теннис Арена Порторож. Центральный корт» продлилась 2 часа 33 минуты.

Томлянович два раза подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Богдан сделала девять эйсов, три двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.

Порторож. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 12:10 МСК
Айла Томлянович
34
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		4 6
         
Ана Богдан
65
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Следующей соперницей Аны Богдан станет победительница пары Тамара Зиндашек (Словения) — Анастасия Захарова (Россия).

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.

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