Томлянович покинула турнир в Словении, проиграв в первом круге румынке Богдан

Австралийская теннисистка Айла Томлянович (34-е место в рейтинге) проиграла румынке Ане Богдан (65-е место в рейтинге) в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Матч закончился победой румынской теннисистки со счётом 7:5, 4:6, 6:1.
Встреча на стадионе «Теннис Арена Порторож. Центральный корт» продлилась 2 часа 33 минуты.
Томлянович два раза подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Богдан сделала девять эйсов, три двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.
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Следующей соперницей Аны Богдан станет победительница пары Тамара Зиндашек (Словения) — Анастасия Захарова (Россия).
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.
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