Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова прокомментировала решение 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс закончить карьеру.
В августе 40-летняя Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США. На US Open Серена проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. До этого она потерпела поражение в первом круге Уимблдона.
«Она заслужила этот момент. Видеть, как она сияет, как выступает…
Я смотрела её матч на Уимблдоне, где она рано проиграла. Думаю, это был наилучший подарок для неё, поскольку она хотела стать сильнее, если сравнить с тем, как она играла на Уимблдоне. Впечатляет, что она прибавила, вышла и боролась. Это то, чем она мужественно и изящно занималась на протяжении всей своей жизни», — приводит слова Шараповой Footwear News.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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