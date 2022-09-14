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Мария Шарапова высказалась о неравенстве призовых у мужчин и у женщин

Мария Шарапова высказалась о неравенстве призовых у мужчин и у женщин
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова прокомментировала то, что в прежнее время мужчины зарабатывали в теннисе больше женщин. Она вспомнила регулярные выступления семикратной чемпионки ТБШ Винус Уильямс.

«Я видела это со стороны, будучи женщиной, выступающей в спорте, в котором не было равной оплаты труда, в котором не было равных прав… Я была свидетелем того, как Винус Уильямс боролась за равные призовые на каждой из своих пресс-конференций. На каждой. Вы понимаете, как было сложно, но смело с её стороны выступать с этим?» — приводит слова Марии Шараповой издание Footwear News.

«Это же явное нарушение». Шарапову обвинили в жульничестве после триумфа на US Open — 2006 «Это же явное нарушение». Шарапову обвинили в жульничестве после триумфа на US Open — 2006

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