Маррей вряд ли сыграет на Кубке Дэвиса

Шотландский теннисист Энди Маррей сообщил, что не выступит за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. По словам экс первой ракетки мира, в команде есть сильные игроки, которые заслуживают выступить на турнире.



В состав сборной Великобритании вошли Кэмерон Норри и Дэн Эванс, а в парном разряде выступят Джо Солсбери и Нил Скупски.



«Не ожидается, что я сыграю. Каждый наш теннисист, находящийся в команде, заслуживает права сыграть. Если я вообще не сыграю, то ничего страшного, я верю в ребят, которые приехали в команду. Уверен, что они могут побеждать», — сказал Маррей на пресс-конференции.



В последний раз он выступал на Кубке Дэвиса в 2019 году. В 2015 году Маррей помог сборной Великобритании впервые за 70 лет выиграть этот турнир.

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