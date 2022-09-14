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Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко и не вышла в четвертьфинал в Портороже

Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко и не вышла в четвертьфинал в Портороже
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Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA в Портороже (Словения), в котором её соперницей была представительница Украины Леся Цуренко. Цуренко, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, победила Александрову со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Александрова выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок. Россиянка использовала пять брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 38%). У Цуренко ни одного эйса и тоже восемь ошибок на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 (46%).

В четвертьфинале Цуренко сыграет либо с чешкой Терезой Мартинцовой, либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Порторож. 2-й круг
14 сентября 2022, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
24
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5  
7 		7 7  
         
Леся Цуренко
92
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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