Екатерина Александрова проиграла украинке Цуренко и не вышла в четвертьфинал в Портороже
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA в Портороже (Словения), в котором её соперницей была представительница Украины Леся Цуренко. Цуренко, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, победила Александрову со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.
Александрова выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок. Россиянка использовала пять брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 38%). У Цуренко ни одного эйса и тоже восемь ошибок на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 (46%).
В четвертьфинале Цуренко сыграет либо с чешкой Терезой Мартинцовой, либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
06:05
-
05:45
-
01:10
-
00:27
-
00:19
-
00:08
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
22:56
-
22:36
Партнерский контент