«Теперь эта штука во мне навсегда». Джон Иснер показал рентген после травмы на US Open

Американский теннисист Джон Иснер показал рентгеновские снимки, сделанные после его травмы на Открытом чемпионате США. Напомним, Иснер, одержавший победу в первом круге US Open, не вышел на матч второго раунда вследствие травмы кисти.

«Мне не очень повезло в Нью-Йорке, и я сломал себе запястье в первом круге US Open. Теперь у меня есть новое «оборудование», которое будет во мне навсегда.

Потребуется время, чтобы вернуться на корт в 2023 году. Я очень благодарен за помощь, которую мне оказала команда медицинских экспертов», — написал Джон в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Фото: из личного архива джона иснера

Напомним, победу на US Open одержал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда.

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