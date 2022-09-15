Британка Эмма Радукану рассказала, как отреагировала на весть о смерти Елизаветы II

83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану поделилась, как отреагировала на весть о кончине королевы Елизаветы II, а также рассказала о своём отношении к ней.

«Честно, это очень грустно. Когда я услышала эту новость, то не могла в это поверить, потому что она была прочным столпом и компасом для меня, как и для всех британцев. Всё вокруг менялось, но она оставалась постоянной. Она очень сильно вела нашу страну и мир. Британия будет скорбеть в течение довольно долгого времени», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Елизавета II скончалась 8 сентября. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Королева поздравляла молодую теннисистку с исторической победой на Открытом чемпионате США в 2021 году.