Британка Эмма Радукану рассказала, как отреагировала на весть о смерти Елизаветы II

83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану поделилась, как отреагировала на весть о кончине королевы Елизаветы II, а также рассказала о своём отношении к ней.
«Честно, это очень грустно. Когда я услышала эту новость, то не могла в это поверить, потому что она была прочным столпом и компасом для меня, как и для всех британцев. Всё вокруг менялось, но она оставалась постоянной. Она очень сильно вела нашу страну и мир. Британия будет скорбеть в течение довольно долгого времени», — приводит слова Радукану Sportskeeda.
Елизавета II скончалась 8 сентября. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Королева поздравляла молодую теннисистку с исторической победой на Открытом чемпионате США в 2021 году.
- 16 сентября 2022
-
00:33
-
00:12
- 15 сентября 2022
-
23:59
-
23:48
-
23:21
-
23:04
-
22:16
-
21:44
-
21:21
-
21:08
-
20:47
-
20:23
-
20:01
-
19:20
-
19:19
-
19:01
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:02
-
17:46
-
17:35
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:34
-
16:18
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
14:43
-
14:36
-
14:28
-
14:04