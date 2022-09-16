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Гаске эмоционально отреагировал на завершение карьеры Федерера

Гаске эмоционально отреагировал на завершение карьеры Федерера
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Французский теннисист Ришар Гаске отреагировал на завершение карьеры 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера.

«Сомнений уже не было. Было очевидно, что колено не позволит Федереру вернуться. Роджер — настоящая легенда. Это огромная потеря для всех нас, для всего тенниса. Всё изменится, мир тенниса уже не будет прежним. Его харизма, техника… В мире есть только один Роджер Федерер, в нём есть то, чего нет у других», – приводит слова Гаске L'Equipe.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на первом месте рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз становился победителем Уимблдона, шесть раз — Australian Open, пять — Открытого чемпионата США, один — «Ролан Гаррос».

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