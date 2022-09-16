Видеообзор поражения Радукану от Фридзам во втором круге турнира в Словении

Британская теннисистка Эмма Радукану (83-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), проиграв немке Анне-Лене Фридзам (213-е место в рейтинге).



Фридзам одержала победу со счётом 7:5, 0:6, 6:3. Продолжительность матча на центральном корте стадиона «Теннис Арена Порторож» составила 2 часа 21 минуту.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Радукану — Фридзам:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В четвертьфинале немецкая теннисистка сыграет с француженкой Диан Парри (71-е место в рейтинге), которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 7:6 (7:2), 6:4.