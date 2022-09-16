Василий Уткин рассказал, как Александр Метревели доказал ему величие Роджера Федерера

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как телекомментатор Александр Метревели объяснил ему величие швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
«Мы смотрим несколько розыгрышей. Метр (Александр Метревели. — Прим. «Чемпионата») как-то рассказывает, что происходит, и мне уже надоедает. Но он нарочно так делает. Это же как грузинский тост. Идёт игра на цементе, Федя кого-то возит, тот отбивается. Ноги шмурыгают по харду — специфический звук US Open’а.
И Алик вдруг говорит: «Закрой глаза».
Я закрываю, и что-то не то. Идёт длинный розыгрыш. Я слышу удары…
— Открой! Ты заметил?
Метр смотрел торжествующе.
— Вы имеете в виду, Алик… Я слышал шаги только одного игрока. Вы… об этом?
— Да! Да, Вася!
Метр хохотался.
—Ты не слышишь, как бегает Роджер! А почему? Потому что он идеально ставит ногу. Он идеально координирован. Соперник шмурыгает, а он нет. Ты понимаешь, что значит идеально подойти к мячу, Вася?
Я понимал. Потому что в отрочестве играл в теннис и этому не научился.
— Это далеко не всё, Вася. Но этого достаточно. Он прирождённый теннисист. От природы», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
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