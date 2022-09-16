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Василий Уткин рассказал, как Александр Метревели доказал ему величие Роджера Федерера

Василий Уткин рассказал, как Александр Метревели доказал ему величие Роджера Федерера
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Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как телекомментатор Александр Метревели объяснил ему величие швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Мы смотрим несколько розыгрышей. Метр (Александр Метревели. — Прим. «Чемпионата») как-то рассказывает, что происходит, и мне уже надоедает. Но он нарочно так делает. Это же как грузинский тост. Идёт игра на цементе, Федя кого-то возит, тот отбивается. Ноги шмурыгают по харду — специфический звук US Open’а.

И Алик вдруг говорит: «Закрой глаза».
Я закрываю, и что-то не то. Идёт длинный розыгрыш. Я слышу удары…
— Открой! Ты заметил?
Метр смотрел торжествующе.
— Вы имеете в виду, Алик… Я слышал шаги только одного игрока. Вы… об этом?
— Да! Да, Вася!
Метр хохотался.
—Ты не слышишь, как бегает Роджер! А почему? Потому что он идеально ставит ногу. Он идеально координирован. Соперник шмурыгает, а он нет. Ты понимаешь, что значит идеально подойти к мячу, Вася?
Я понимал. Потому что в отрочестве играл в теннис и этому не научился.
— Это далеко не всё, Вася. Но этого достаточно. Он прирождённый теннисист. От природы», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.

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