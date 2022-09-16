Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ESPN: «Реал» собрался устроить матч Федерер — Надаль на «Сантьяго Бернабеу»

ESPN: «Реал» собрался устроить матч Федерер — Надаль на «Сантьяго Бернабеу»
Комментарии

В футбольном клубе «Реал» (Мадрид) захотели организовать матч с участием знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на своём стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщается в официальном «твиттере» ESPN FC.

Напомним, 36-летний Надаль является давним болельщиком «Реала». Что касается 41-летнего Федерера, то вчера, 15 сентября, он объявил, что уйдёт из тенниса после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) в конце следующей недели. При этом Роджер не исключил, что иногда будет играть выставочные матчи.

Федерер и Надаль сыграли между собой 40 матчей в рамках ATP. Счёт 24-16 в пользу испанского теннисиста.

Сенсация от дель Потро и дуэт с Надалем. Десять легендарных матчей Федерера Сенсация от дель Потро и дуэт с Надалем. Десять легендарных матчей Федерера

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022