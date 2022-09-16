ESPN: «Реал» собрался устроить матч Федерер — Надаль на «Сантьяго Бернабеу»
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В футбольном клубе «Реал» (Мадрид) захотели организовать матч с участием знаменитых теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на своём стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщается в официальном «твиттере» ESPN FC.
Напомним, 36-летний Надаль является давним болельщиком «Реала». Что касается 41-летнего Федерера, то вчера, 15 сентября, он объявил, что уйдёт из тенниса после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) в конце следующей недели. При этом Роджер не исключил, что иногда будет играть выставочные матчи.
Федерер и Надаль сыграли между собой 40 матчей в рамках ATP. Счёт 24-16 в пользу испанского теннисиста.
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