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Азаренко рассказала о совете Федерера, которым пользуется по сей день

Азаренко рассказала о совете Федерера, которым пользуется по сей день
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (21-й номер мирового рейтинга) высказалась о пятикратном победителе Открытого чемпионата США швейцарце Роджере Федерере.

Один из подписчиков спросил у Азаренко, какое воспоминание о Федерере она считает лучшим.

«Много воспоминаний, но очень запомнился разговор с Роджером и Миркой о том, как они справляются с путешествиями и довольно длинной карьерой. Это баланс работы и семейной жизни. Я получила отличный совет, которым пользуюсь и по сей день. Благодарна за это», — написала Азаренко в социальных сетях.

Роджер Федерер за свою карьеру выиграл 103 турнира ATP в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» теннисист больше всего побеждал на Уимблдоне — восемь титулов (2003—2007, 2009, 2012, 2017).

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