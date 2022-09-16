Виктория Азаренко заявила о желании создать совместный подкаст с Энди Марреем

Обладательница 21 титула WTA белоруска Виктория Азаренко может позвать на один из выпусков своего подкаста британца Энди Маррея. Теннисистка проводит у себя на странице в социальных сетях рубрику, в которой подписчики задают ей вопросы. Азаренко выбрала лучшую десятку и ответила на них.
«Вы думали о том, чтобы позвать Энди Маррея для вашего подкаста? Было бы много общих тем, среди которых давление на первую ракетку мира, возвращение после травмы и прочее», — поинтересовался один из пользователей.
«Мне нравится это. Такое может быть очень интересно!!! Давайте сделаем это», — ответила белорусская теннисистка в социальных сетях.
23 августа Азаренко объявила о выходе второго сезона своего подкаста «Подумай об этом». Выпуски можно прослушать на английском языке.
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