Виктория Азаренко заявила о желании создать совместный подкаст с Энди Марреем

Обладательница 21 титула WTA белоруска Виктория Азаренко может позвать на один из выпусков своего подкаста британца Энди Маррея. Теннисистка проводит у себя на странице в социальных сетях рубрику, в которой подписчики задают ей вопросы. Азаренко выбрала лучшую десятку и ответила на них.

«Вы думали о том, чтобы позвать Энди Маррея для вашего подкаста? Было бы много общих тем, среди которых давление на первую ракетку мира, возвращение после травмы и прочее», — поинтересовался один из пользователей.

«Мне нравится это. Такое может быть очень интересно!!! Давайте сделаем это», — ответила белорусская теннисистка в социальных сетях.

23 августа Азаренко объявила о выходе второго сезона своего подкаста «Подумай об этом». Выпуски можно прослушать на английском языке.