Шетт: вряд ли Федерер сыграет в одиночных матчах на Кубке Лэйвера. Только пара

Эксперт Eurosport и экс седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала предположение о выступлении швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера.
«Думаю, «Большая тройка» будет тренировать друг друга. Роджер вряд ли сыграет в одиночных матчах. Я слышала, что его колено снова немного воспалилось. Уверена, что Федерер будет играть в парном разряде. Он попробует всё, даже если ему сделают инъекцию. Это последний раз, когда Роджер хочет быть активным, и я думаю, что он должен играть. В конце концов, каждый член команды должен выйти на корт, так что на скамейке запасных в сборной Европы будет много взаимодействия, это точно.
Все взгляды будут прикованы к Федереру. Все камеры будут на нём на Кубке Лэйвера. Мы знаем, что доступ есть везде — в раздевалках, в комнате отдыха для игроков, да почти везде камеры», — приводит слова Шетт Eurosport.
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