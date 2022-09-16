Шетт: вряд ли Федерер сыграет в одиночных матчах на Кубке Лэйвера. Только пара

Эксперт Eurosport и экс седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала предположение о выступлении швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера.

«Думаю, «Большая тройка» будет тренировать друг друга. Роджер вряд ли сыграет в одиночных матчах. Я слышала, что его колено снова немного воспалилось. Уверена, что Федерер будет играть в парном разряде. Он попробует всё, даже если ему сделают инъекцию. Это последний раз, когда Роджер хочет быть активным, и я думаю, что он должен играть. В конце концов, каждый член команды должен выйти на корт, так что на скамейке запасных в сборной Европы будет много взаимодействия, это точно.

Все взгляды будут прикованы к Федереру. Все камеры будут на нём на Кубке Лэйвера. Мы знаем, что доступ есть везде — в раздевалках, в комнате отдыха для игроков, да почти везде камеры», — приводит слова Шетт Eurosport.