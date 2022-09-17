Радваньска рассказала о сложной истории взаимоотношений со своим отцом-тренером

Польская бывшая теннисистка, экс-вторая ракетка мира Агнешка Радваньска откровенно призналась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время работы с её отцом Робертом, который тренировал спортсменку на протяжении более 15 лет.
«За 15 лет тренировок с моим отцом ни разу не был задан вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» Всё было идеально спланировано, но папа не спросил, о чём я думаю, как я вижу теннис. Он заранее навязал мне всё это.
Я постоянно подавляла свои чувства, а потом не могла поступить иначе. Какое-то время мы действовали в духе «матч – папа – режим войны». После своих поражений он часто молчал в течение двух дней. У нас не было никакого контакта… Просто был жестокий режим.
Будучи подростком, я не боялась самой неудачи, потому что понимала, что она случилась. Я чувствовала страх, когда думала, как отреагирует мой отец, если я проиграю. Он бывал невероятно взбешён. Со временем я всё меньше и меньше прислушивалась к нему, а потом и вовсе избегала его. Вот почему это закончилось нашим профессиональным расставанием», — цитирует Радваньскую Sportskeeda.
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