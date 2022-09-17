Азаренко жёстко ответила пользователю, который обвинил её в игнорировании Серены Уильямс

Обладательница 21 титула WTA белоруска Виктория Азаренко жёстко ответила пользователю в социальной сети, который обвинил её в том, что та проигнорировала завершение карьеры американской теннисистки Серены Уильямс.
«Ты определённо ссоришься с Сереной, не говоря ни слова о том, что она ушла на пенсию. Ты не делала подкаст или что-то в этом роде», — написал пользователь.
«Чувак, серьёзно… Разговор с Сереной лично значит для меня гораздо больше, чем какой-то твит о её карьере. И я благодарна за это», — ответила Азаренко.
Напомним, представительница Беларуси не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2022. Азаренко проиграла в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
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