Стаховский – о российских теннисистах: у людей нет совести, нет никаких принципов

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский выступил с критикой в адрес российских теннисистов.

«Дело в том, что АТР – не государственное учреждение, и они сказали: «Мы типа за мир. В чем виноват Медведев? Он ведь этого не поддерживает» И тогда наша позиция была простой – пусть они тогда скажут, что не поддерживают.

Ведь ни один из российских теннисистов не сказал, что они негативно относится к этой ситуации. Никто этого не сказал. Для них это очень комфортно и для меня очень понятно. Их основная фан-база российская. Большинство их подписчиков и спонсоров – россияне. Они идут в нейтральной полосе, чтобы не потерять своих фанатов и спонсоров. На «Ролан Гаррос» я видел Хачанова, Медведева Карацева, Рублёва. Что сказать, они отворачивали голову в другую сторону и шли в другую сторону. Это люди, с которыми я прожил пять-шесть лет в туре, с которыми постоянно соревновался и нормально общался. Ты просто понимаешь, что у людей нет совести, нет никаких принципов», — сказал Стаховский в интервью YouTube-канале «ПРЯМА ЧЕРВОНА».