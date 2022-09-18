Россиянка Блинкова в паре с грузинкой Дзаламидзе проиграли в финале турнира в Ченнаи

Российская теннисистка Анна Блинкова с представительницей Грузии Нателой Дзаламидзе проиграли в финале парных соревнований хардового турнира категории WTA-250 в индийском Ченнаи. Они уступили лидерам посева — канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счётом — 1:6, 2:6.



Анна Блинкова и Натела Дзаламидзе досрочно вышли в решающую стадию после недоигранного полуфинального поединка с канадской теннисисткой Эжени Бушар и представительницей Бельгии Яниной Викмайер при счёте 6:3, 1:1 (отказ).



Для Габриэлы Дабровски эта победа стала 12-м титулом турниров WTA в парном разряде. У её партнерши ранее в карьере было три победы в парах, одна из которых совместная с Габриэлой в 2021-м в Монреале.

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